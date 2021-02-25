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Ticari alanlar ve 5 yıldızlı otel kiraya verilecek

Manisa Prime Projesi kapsamında ticari alanlar ve 5 yıldızlı otel kiraya verilecek

25 Şubat 2021 Perşembe 12:05
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Ticari alanlar ve 5 yıldızlı otel kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa Prime Projesi kapsamında yapımına devam edilen A blokta bulunan ticari alanlar ile B bloktan oluşan 5 yıldızlı otelin 25 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesis edilmesi ve işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecek.

İhale, 10 Mart 2021 tarihinde saat 15:00'te Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 25.02.2021 12:28
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