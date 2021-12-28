Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı İstihdam Edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile Ticaret Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

Başvurular dijital ortamda alınacak olup başvuru tarihleri ayrıca duyurulacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

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