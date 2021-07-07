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Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak

07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:00
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Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ticaret Bakanlığı bünyesine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin  (B)  fıkrası  ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle sözlü sınavla Sözleşmeli Muayene Memuru alınacak.

Başvurular dijital ortamda  07.07.2021-16.07.2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Personel alımı yapılacak iller, alım yapılacak birimler ve başvuruyla ilgili diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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