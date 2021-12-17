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Tekstil fabrikası kiraya verilecek

17 Aralık 2021 Cuma 11:07
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Tekstil fabrikası kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ayancık Belediyesi mülkiyetinde bulunan tekstil fabrikası 9 yıllığına kiraya verilecek. 

İhale Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda 24 Aralık 2021 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü uygulanmak suretiyle yapılacak.

İstekliler ihale şartnamesini 250 TL ücret karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi'nden alabilecek.

İhale ilanına uluşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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