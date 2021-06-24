Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre ilanda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına alınacak adaylarda aranan özel/genel şartlara buradan ulaşabilirsiniz