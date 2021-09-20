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Tarım ve Orman Bakanlığı 118 Geçici İşçi alıyor

20 Eylül 2021 Pazartesi 11:18
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Tarım ve Orman Bakanlığı 118 Geçici İşçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tarım ve Orman Bakanlığı istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapacaktır. 

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20.09.2021 - 24/09/2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

Noter kura çekimi 04/10/2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. 

İşçi alımı için detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 20.09.2021 11:20
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