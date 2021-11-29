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Sözleşmeli Personel Alınacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alıyor

29 Kasım 2021 Pazartesi 14:41
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Sözleşmeli Personel Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde 29 Aralık 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel alınacak. Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecek. 


Başvurular elektronik ortamda 29 Kasım 2021 - 13 Aralık 2021 tarihleri arasında alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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