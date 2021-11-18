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Sincan AVM’de 108 adet dükkan satışa çıkarıldı

18 Kasım 2021 Perşembe 10:53
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Sincan AVM’de 108 adet dükkan satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ankara'da Sincan AVM içerisinde yer alan 108 adet dükkan toplu olarak satılacak.

Hazine taşınmazlarının satış ihalesi, 30 Kasım 2021 tarihinde Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyon tarafından 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacak. Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilecek. 

4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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Sincan AVM108 Adet DükkanSatış
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