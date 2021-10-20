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Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 

20 Ekim 2021 Çarşamba 09:59
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Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Savunma Sanayii Başkanlığı istihdam edilmek üzere, sözlü sınav yöntemi ile Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alımı yapacak. 

Adaylar başvurularını; 1 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranından yapabilirler. 

Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak
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