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Şanlıurfa'da kamu konutları satışa çıkarıldı

16 Temmuz 2021 Cuma 11:42
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Şanlıurfa'da kamu konutları satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Şanlıurfa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutlarını satışa çıkardı. 

17 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah.Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası toplantı salonunda 28 Temmuz 2021 tarihinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.          

İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

Daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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