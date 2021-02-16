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Preseli lif pamuk satışı yapılacak

16 Şubat 2021 Salı 11:32
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Preseli lif pamuk satışı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesi 2020, 2019 ve 2018 yılı üretimi olan ilanda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarihi ile ihale saati yazılı muhtelif standartlardaki preseli lif pamuklar 02/03/2021 tarihinde Salı  günü saat 14.00’den itibaren, satış şartnamesinde belirtilen hususlara bağlı kalmak şartıyla satışa çıkarılıyor.

Satış ihalesi bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 16.02.2021 12:08
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