Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1390.91
ALTIN
496.91
DOLAR
8.8418
STERLİN
12.1193
EURO
10.3573
6 adet dükkan kiraya veriliyor 
6 adet dükkan kiraya...
Personel hizmeti alınacak
Personel hizmeti alınacak
Akademik Personel Alınıyor 
Akademik Personel Alınıyor 
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Personel hizmeti alınacak

27 Eylül 2021 Pazartesi 11:43
12 Okunma
Personel hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kars Şeker Fabrikası 2021/2022 yılı kampanya dönemi şeker ambarı tahmil tahliye ve ambalajlamada çalışacak personel alımı yapacaktır. 

2021/2022 Yılı Kampanyası Üretimine Destek T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmenliğine göre (4734/3-g) açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale 7 Ekim 2021 Perşembe günü saat 10:30’da Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. 

İhaleye ait detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 adet dükkan kiraya veriliyor 
6 adet dükkan kiraya veriliyor 
Akademik Personel Alınıyor 
Akademik Personel Alınıyor 
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek
Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor
Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor
33 adet muhtelif araç satışı yapılacak
33 adet muhtelif araç satışı yapılacak
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma