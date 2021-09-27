Personel hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kars Şeker Fabrikası 2021/2022 yılı kampanya dönemi şeker ambarı tahmil tahliye ve ambalajlamada çalışacak personel alımı yapacaktır.

2021/2022 Yılı Kampanyası Üretimine Destek T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmenliğine göre (4734/3-g) açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale 7 Ekim 2021 Perşembe günü saat 10:30’da Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

İhaleye ait detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz