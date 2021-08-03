Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Pamukkale Üniversitesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitenin Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alımı yapacaktır.

Başvuru Belgesi'ne http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler adresinden ulaşabilirsiniz.

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