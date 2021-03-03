Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) II. Etap alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

18 Mart 2021 tarihinde saat 10:00'da yapılacak olan ihaleye ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz