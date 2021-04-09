Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1408
ALTIN
458.318
DOLAR
8.1580
STERLİN
11.1794
EURO
9.7012
Köprüköy Belediyesi memur alımı yapacak
Köprüköy Belediyesi memur alımı...
Öğretim Üyesi Alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak
İzmir Dikili'de 2.340 m² arsa icradan satılık
İzmir Dikili'de 2.340 m²...
Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek
Üretim tesisleri 5 yıllığına...
Harita ve bilgilerin güncellenmesi hizmeti alınacak
Harita ve bilgilerin güncellenmesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Öğretim Üyesi Alınacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

09 Nisan 2021 Cuma 09:59
7 Okunma
Öğretim Üyesi Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarının ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alacaktır.

Başvuru Dilekçesine (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki "Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları" sekmesinde bulunan başvuru formu) bölümünden ulaşılabilir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köprüköy Belediyesi memur alımı yapacak
Köprüköy Belediyesi memur alımı yapacak
İzmir Dikili'de 2.340 m² arsa icradan satılık
İzmir Dikili'de 2.340 m² arsa icradan satılık
Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek
Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek
Harita ve bilgilerin güncellenmesi hizmeti alınacak
Harita ve bilgilerin güncellenmesi hizmeti alınacak
36 aracın satışı yapılacak
36 aracın satışı yapılacak
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak
13 Adet taşınmaz ihale usulü ile satılacak
13 Adet taşınmaz ihale usulü ile satılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma