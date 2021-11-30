Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,812.44
ALTIN
748.80
DOLAR
12.97
STERLİN
17.36
EURO
14.78
Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Elemanı Alınıyor
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 
36 adet tarla ihale...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Öğretim Elemanı Alınıyor

30 Kasım 2021 Salı 12:31
5 Okunma
Öğretim Elemanı Alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Erzurum Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik"in  ilgili hükümlerine göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvurular 14 Aralık 2021 tarihine kadar şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 30.11.2021 12:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 
36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
Bilişim Personeli Alınacak
Bilişim Personeli Alınacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü Alıyor 
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü Alıyor 
Bitlis İl Özel İdaresi'nden satılık 31 adet dükkan
Bitlis İl Özel İdaresi'nden satılık 31 adet dükkan
Çankaya Belediyesi'nden konut ve arsa satışı
Çankaya Belediyesi'nden konut ve arsa satışı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma