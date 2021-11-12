Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,638.50
ALTIN
596.86
DOLAR
9.97
STERLİN
13.38
EURO
11.43
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alıyor
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı...
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Bitlis'te TOKİ'den konut satışı
Bitlis'te TOKİ'den konut satışı
İş fırsatları için hemen tıkla!

ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 

12 Kasım 2021 Cuma 11:20
9 Okunma
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ilanda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alacaktır.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Başvurular 12 Kasım - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Araştırma görevlisi alımı için aranan özel/genel şartlara buradan ulaşabilirsiniz 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 12.11.2021 11:21
Anahtar Kelimeler:
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alıyor
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alıyor
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Bitlis'te TOKİ'den konut satışı
Bitlis'te TOKİ'den konut satışı
Dârülaceze Başkanlığından kiralık taşınmazlar
Dârülaceze Başkanlığından kiralık taşınmazlar
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
İstanbul İhracatçı Birliği personel alımı yapacak
İstanbul İhracatçı Birliği personel alımı yapacak
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den satılık fabrika
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den satılık fabrika
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
105 Sözleşmeli Personel Alınacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma