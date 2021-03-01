Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Nişantaşı Üniversitesine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacak.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim kadrolarına yapılacak alımlarla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz