Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,902.50
ALTIN
659.71
DOLAR
11.37
STERLİN
15.30
EURO
12.87
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
MSB Müfettiş Yardımcısı alacak
MSB Müfettiş Yardımcısı alacak
Köyceğiz'de 71 Odalı Otel Kiraya Veriliyor
Köyceğiz'de 71 Odalı Otel...
148 gros tonilatoluk akaryakıt tankeri satılacak
Akaryakıt tankeri satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2 taşınmaz satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB Müfettiş Yardımcısı alacak

27 Aralık 2021 Pazartesi 12:17
9 Okunma
MSB Müfettiş Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere “Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdari Hizmetler sınıfından 9’uncu dereceli 20 Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak. Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara) görev yapacak.

Online başvurular, 27 Aralık 2021 - 15 Ocak 2022 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Yazılı sınav 20 Şubat 2022 tarihinde, test usulünde Millî Savunma Üniversitesi tarafından Kara Harp Okulu Yerleşkesi/Ankara’da yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
Köyceğiz'de 71 Odalı Otel Kiraya Veriliyor
Köyceğiz'de 71 Odalı Otel Kiraya Veriliyor
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Ayvalık’ta Hazineye ait taşınmaz satılacak
Ayvalık’ta Hazineye ait taşınmaz satılacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor
Siirt Üniversitesi akademik personel alacak
Siirt Üniversitesi akademik personel alacak
Sinop Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapım ihalesi
Sinop Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapım ihalesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma