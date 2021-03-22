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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 sürekli işçi alacak

22 Mart 2021 Pazartesi 13:46
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile ilandaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapacaktır.

Adaylar, başvurularını Beyoğlu İş–Kur İlçe Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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