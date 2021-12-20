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Mersin Üniversitesi 19 Öğretim üyesi alacak

20 Aralık 2021 Pazartesi 13:22
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Mersin Üniversitesi 19 Öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mersin Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alımı yapacak.

Başvuruda bulunacak öğretim üyelerinin 3 Ocak 2022 tarihine kadar, Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 20.12.2021 13:29
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