Mersin Üniversitesi 19 Öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mersin Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alımı yapacak.

Başvuruda bulunacak öğretim üyelerinin 3 Ocak 2022 tarihine kadar, Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.

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