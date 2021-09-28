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Mersin'de 17 adet büfe kiraya verilecek

28 Eylül 2021 Salı 10:02
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Mersin'de 17 adet büfe kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl ve ilçe Müdürlüğü tesislerinde bulunan büfeleri 1 yıllığına kiraya verecek. 

17 adet büfenin kiralama ihalesi 11 Ekim 2021 Pazartesi günü Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Edip Buran VIP Salonu’nda yapılacak. İhaleye ait şartname mesai saatlerinde İl Müdürlüğü İşletmeler Servisinde görülebilecek.

Kiraya verilecek büfeler Mersin Stadyumu, Erdemli Spor Salonu, 7. Bölge Spor Salonu, Çopurlu Sentetik Saha, Kayacı Lütfi Elvan Tesisi, 500 kişilik spor salonu, 1000 kişilik spor salonu, Bocce Spor tesisi, Toroslar Sentetik futbol sahası, Nevin Yanıt Atletizm Pisti, Tarsus Şehir Stadı, Tarsus Spor Salonu, Anamur Spor Salonu, Anamur Stadı, Silifke Spor salonu, Silifke Stadı ve Mut Spor Salonunda bulunuyor.                                                                

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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