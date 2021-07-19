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Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor

19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:15
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Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mardin Artuklu Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 19.07.2021 11:17
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