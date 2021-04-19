Mahkemeden satılık 27456 m² tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Satışa konu tarla, Antalya ili Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesi adresinde kaim olup, 27546,46 m2 yüzölçüme sahip Tarım Alanı içerisinde kalmakta olup, %1-2 oranında eğime sahip, taşlılık oranı az, mutlak tarım arazisi niteliğinde doğu ve batısında sulama kanalı olup, yola cephesi bulunmaktadır.

5.509.292,00 TL kıymet biçilen arsanın birinci satışı 17 Mayıs 2021 günü 15:30 - 15:35 saatleri arasında Antalya 5 Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız