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Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

29 Nisan 2021 Perşembe 11:55
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi  Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere,  Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddesi uyarınca, Bakanlıkça  gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 29.04.2021 12:16
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