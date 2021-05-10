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KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 

10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:18
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KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alacaktır. 

Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. 

Detayla bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 10.05.2021 13:20
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