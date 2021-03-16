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Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü erkek ve kadın Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak

16 Mart 2021 Salı 10:19
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Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alacak.

Erkek ve kadın olmak üzere alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak için aranan özel/genel şartlarla, başvuru yeri, şekli ve zamanı ile ilgili diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 16.03.2021 10:26
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