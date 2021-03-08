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Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alacak

08 Mart 2021 Pazartesi 11:19
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Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Kocaeli Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre ilanda belirtilen birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti unvanlı pozisyon için sınav şartı aranmamaktadır.) sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

Başvuruda aranan şartlar, başvuru yeri, tarihi ve şekliyle ilgili daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli ÜniversitesiSözleşmeli Personel
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