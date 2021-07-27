Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 132 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.



İlanın başvuru süresi Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olup başvurular www.pdbilan.kku.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacak. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, başvuru süresinin bitimini müteakip 15 iş günü içerisinde, Üniversitenin web sayfasından (veya başvuru platformundan) duyurulacak.



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