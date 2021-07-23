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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak

23 Temmuz 2021 Cuma 10:44
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak

 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi istihdam edecek.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların, ilan tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kırgızistan-Türkiye Manas

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili Komisyonlar tarafından "KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" uyarınca değerlendirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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