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Kayseri Belediyesi 104 Konut Arsasını Satışa Çıkardı

02 Eylül 2021 Perşembe 09:02
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Kayseri Belediyesi 104 Konut Arsasını Satışa Çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Güneşli Mahallesi'nde bulunan 104 adet "Konut Alanı" nitelikli arsayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satacak.

İhale 14 Eylül 2021 Salı günü saat 12.00’de Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler için son müracaat tarihi ihale günü en geç saat 11.00 olarak açıklandı. Müracaatlar Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacak olup konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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