Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384
ALTIN
499.012
DOLAR
8.7295
STERLİN
12.1258
EURO
10.4078
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12...
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim...
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
Marmaris’te 618 m2 tarla satılacak
Marmaris’te 618 m2 tarla...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor

28 Haziran 2021 Pazartesi 12:56
6 Okunma
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İzmir Bakırçay Üniversitesi çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacaktır. 

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir.

Adayların özgeçmiş, yayın listeleri ve bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile başvuru adresine şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için aranan özel/genel şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Erdoğan: Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz
Erdoğan: Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı için ihaleye çıktı
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı için ihaleye çıktı
Ordu'da Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi yarışması
Ordu'da Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi yarışması
Bodrum Belediyesinden kiralık kuyumcu dükkanları
Bodrum Belediyesinden kiralık kuyumcu dükkanları
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
Kadın İstihdamına Yönelik Proje İçin Personel Alınacak 
Kadın İstihdamına Yönelik Proje İçin Personel Alınacak 
Antalya'da icradan satılık 160 odalı otel
Antalya'da icradan satılık 160 odalı otel

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma