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İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü 29 Akademik Personel Alıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 29 Öğretim Üyesi alıyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:01
59 Okunma
İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü 29 Akademik Personel Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacaktır. 

“İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” ne www.istanbulc.edu.tr web sayfasında bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden erişim sağlanabilir.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadroları için aran özel/genel şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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