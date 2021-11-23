İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Teknik Üniversitesi 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 36 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile http://www.pdb.itu.edu.tr adresindeki Başvuru Formu doldurularak ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Başvuru işlemleri 23.11.2021 - 07.12.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

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