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İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 

23 Kasım 2021 Salı 11:06
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İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Teknik Üniversitesi 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 36 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile http://www.pdb.itu.edu.tr adresindeki Başvuru Formu doldurularak ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Başvuru işlemleri 23.11.2021 - 07.12.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 23.11.2021 11:08
Anahtar Kelimeler:
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor
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