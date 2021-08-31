İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı istihdam edecektir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.

Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuçları https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde ve ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır.

Başvurular ilgili fakültelere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız