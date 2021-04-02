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İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor

02 Nisan 2021 Cuma 10:06
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İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Kent Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına yapılacak alımlar için aranan özel/genel şartlar, başvuru süresi ve yeri ile ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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