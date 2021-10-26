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İstanbul'da kamu konutu satışı

26 Ekim 2021 Salı 10:01
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İstanbul'da kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul'un Bakırköy, Fatih, Beşiktaş, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde bulunan kamu konutları satışa çıkarıldı. 

Mülkiyeti Hazine'ye ait kamu konutu niteliğindeki taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu Fatih, İSTANBUL adresinde yapılacak.   

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecek. İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.                

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 26.10.2021 10:24
Anahtar Kelimeler:
Kamu Konutu Satışıİstanbul
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