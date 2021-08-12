Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1435.97
ALTIN
481.49
DOLAR
8.5607
STERLİN
11.8776
EURO
10.0853
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Emet Belediyesinden kiralık otel
Emet Belediyesinden kiralık otel
İstanbul Bilgi Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 31...
İTÜ'den akademik personel alım ilanı
İTÜ'den akademik personel alım...
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet villa ihaleyle satılacak
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Bilgi Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor

12 Ağustos 2021 Perşembe 10:03
14 Okunma
İstanbul Bilgi Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolarına Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.

İlana ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 12.08.2021 10:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
Emet Belediyesinden kiralık otel
Emet Belediyesinden kiralık otel
İTÜ'den akademik personel alım ilanı
İTÜ'den akademik personel alım ilanı
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet villa ihaleyle satılacak
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet villa ihaleyle satılacak
Adli Tıp Kurumundan personel alımı
Adli Tıp Kurumundan personel alımı
Van Muradiye'de tekstil kent yapımı için ihaleye çıkıldı
Van Muradiye'de tekstil kent yapımı için ihaleye çıkıldı
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 Sürekli İşçi Alacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 Sürekli İşçi Alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma