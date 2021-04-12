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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

12 Nisan 2021 Pazartesi 09:51
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alacaktır.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına yapılacak alımlar için aranan özel/genel şartlar, başvuru süresi ve yeri ile ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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