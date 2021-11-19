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İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor 

19 Kasım 2021 Cuma 10:37
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İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 124 adet boş pozisyona 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapıyor. 

Başvurular sadece bir İl’e veya Bakanlığa yapılır, birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla İl’e ya da Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar; giriş (sözlü) sınav başvurularını e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığın https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.

Başvurular 29 Kasım 2021 tarihinde başlayıp, 03 Aralık 2021 tarihinde sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSözleşmeli Personel
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