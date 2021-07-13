Hazineye ait 378 adet taşınmazın ihalesi yapılacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hazineye ait 378 adet taşınmazın kiralama, irtifak hakkı ve satış ihalesini yapıyor.

İlanda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 265 adet taşınmaz mal ile 25 adet kamu konutunun (lojman), 1 adet taşınır malın satış, 85 adet taşınmazın kiralama, 3 adet taşınmazın irtifak hakkı tesisi ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

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