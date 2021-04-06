Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1436
ALTIN
453.474
DOLAR
8.1433
STERLİN
11.2281
EURO
9.6195
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak
Hasta ve Yaşlı Bakım...
13 Adet taşınmaz ihale usulü ile satılacak
13 Adet taşınmaz ihale...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Oğuzhan Yılmaz "Sosyal Medyayı Doğru Okumalıyız" Dedi
Oğuzhan Yılmaz "Sosyal Medyayı Doğru...
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak

06 Nisan 2021 Salı 10:10
9 Okunma
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Hayvan Bakıcısı ve Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alacaktır. 

İlanda belirtilen talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 Adet taşınmaz ihale usulü ile satılacak
13 Adet taşınmaz ihale usulü ile satılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla icradan satılık 
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla icradan satılık 
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanı istihdam edilecek
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanı istihdam edilecek
Mersin Mezitli'de 54 adet konut kura ile satışa sunuluyor
Mersin Mezitli'de 54 adet konut kura ile satışa sunuluyor
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Ekipman ve Taşınmazlar özelleştiriliyor
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Ekipman ve Taşınmazlar özelleştiriliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma