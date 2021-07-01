Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alacaktır.

Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/ #yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Öğretim üyesi alımı ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz