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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

04 Mart 2021 Perşembe 11:43
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.

Profesör, Doçent Dr. ve Öğretim Üyesi kadrolarına yapılacak alımlarla ilgili aranan özel ve gehey şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 04.03.2021 11:45
Anahtar Kelimeler:
Hasan Kalyoncu Üniversitesiöğretim üyesi
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