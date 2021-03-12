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Hakkari'de kamu konutları ihale usulü ile satışa çıkarıldı

Milli Emlak Müdürlüğü Hakkari'de kamu konutlarını ihale usulü ile satışa çıkardı

12 Mart 2021 Cuma 11:09
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Hakkari'de kamu konutları ihale usulü ile satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Hakkari İli, Merkez İlçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (Kamu Konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. Katında Toplantı Salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda satışı yapılacak.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihalesi yapılacak olan taşınmazların konumu, büyüklüğü ve diğer detaylarını buradan öğrenebilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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