Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.govtr'de yer alan duyuruya göre; Hacettepe Üniversitesi birimlerinde açık bulunan anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.



Adayların başvurularını, 4 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.



Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

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