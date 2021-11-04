Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,568.13
ALTIN
560.40
DOLAR
9.74
STERLİN
13.23
EURO
11.27
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam...
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim elemanı alacak
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim...
750 Engelli Öğretmen İstihdam Edilecek
750 Engelli Öğretmen İstihdam...
39 Kamu Konutu Satışa Çıkarıldı
39 Kamu Konutu Satışa...
Salça fabrikası satışa çıkarıldı
Salça fabrikası satışa çıkarıldı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim elemanı alacak

04 Kasım 2021 Perşembe 12:39
8 Okunma
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Hacettepe Üniversitesi  “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih, 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alacaktır.

Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

Başvurular 5 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 

İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
750 Engelli Öğretmen İstihdam Edilecek
750 Engelli Öğretmen İstihdam Edilecek
Salça fabrikası satışa çıkarıldı
Salça fabrikası satışa çıkarıldı
BDDK 153 Meslek Personeli Alıyor 
BDDK 153 Meslek Personeli Alıyor 
Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak
Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Akşehir Belediyesi memur alımı yapıyor 
Akşehir Belediyesi memur alımı yapıyor 
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma