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Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak

09 Kasım 2021 Salı 12:19
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Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı, sınavla 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacak. 
 

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların il bazında toplam kadro sayısının 5 katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacak.  KPSS  (A)  P48  türünden  eşit  puan  almış  olmaları  nedeniyle  son  sıradaki  aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.


Başvurular, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
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