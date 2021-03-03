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Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek

03 Mart 2021 Çarşamba 10:34
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Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Kampüs alanı içerisinde bulunan Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Çayırova Mevkii, 4 Ada, 52 parselli alan 152.543,00 m2 olup, bu alan üzerinde bulunan 1791 Adet Zeytin (Sofralık 1291, Yağlık 500) Ağacı ile birlikte Zeytin Aralarının Tarımsal Kullanım amaçlı olmak üzere kiraya verilecek.

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile 8 (Sekiz ) yıllık olarak yapılacak olup ilanla ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 03.03.2021 10:35
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