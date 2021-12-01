Eski Hükümlüler Geçici Olarak İşe Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ceylanpınar, Polatlı, Altınova, Gözlü ve Konuklar Tarım İşletme Müdürlüklerinde görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla geçici mevsimlik işçi statüsünde çalıştırılmak üzere Beden İşçisi (Genel) 5 adet eski hükümlü işçi alımı yapacaktır.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 06-10 Aralık 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

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